14 ноября, 15:41,
обновлено 14 ноября, 15:52
Военная операция на Украине

Боррель не стал говорить о последствиях сокращения помощи США Украине

Глава дипслужбы ЕС заявил, что "не является астрологом"

БРЮССЕЛЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель заявил, что "не является астрологом" и не знает, что случится, если США сократят военную помощь Украине в 2024 году. Об этом он заявил на пресс-конференции после заседания Совета ЕС на уровне министров обороны ЕС.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Совет ЕС - это не ток-шоу, а я не астролог, я не знаю, что случится в США в следующем году. Мы должны действовать более серьезно, чем обсуждать подобные спекуляции, мы должны сосредоточиться на нынешнем времени. И, честно говоря, я слишком занят своими текущими делами, чтобы тратить время на спекуляции", - сказал Боррель, отвечая на вопрос, готов ли ЕС нарастить помощь Украине, если США сократят военные поставки Киеву.

Боррель полностью проигнорировал вторую часть вопроса, о том, знает ли Евросоюз, чего он хочет достичь на Украине. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияБоррель, ЖозепВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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