14 ноября, 15:50

Армения продолжит поддерживать миссию наблюдателей ЕС

Секретарь Совета безопасности страны Армен Григорян высоко оценил работу гражданской наблюдательной миссии Евросоюза

ЕРЕВАН, 14 ноября. /ТАСС/. Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян принял миссию по сбору фактов для промежуточной стратегической оценки гражданской наблюдательной миссии ЕС во главе с руководителем дирекции по вопросам мира партнерства и кризисного управления Жилем Ростеном и подтвердил готовность республики продолжать ее поддержку. Об этом сообщает пресс-служба Совбеза.

"14 ноября секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян принял миссию по сбору фактов для промежуточной стратегической оценки гражданской наблюдательной миссии ЕС во главе с руководителем дирекции по вопросам мира партнерства и кризисного управления Жилем Ростеном. Григорян высоко оценил работу гражданской наблюдательной миссии ЕС и подтвердил готовность Армении продолжить поддержку наблюдательной миссии ЕС", - говорится в сообщении.

Собеседники высоко оценили партнерские отношения республики и сообщества и обсудили пути дальнейшего сотрудничества, отмечается в релизе. 

Теги:
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