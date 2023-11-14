Армения продолжит поддерживать миссию наблюдателей ЕС

Секретарь Совета безопасности страны Армен Григорян высоко оценил работу гражданской наблюдательной миссии Евросоюза

ЕРЕВАН, 14 ноября. /ТАСС/. Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян принял миссию по сбору фактов для промежуточной стратегической оценки гражданской наблюдательной миссии ЕС во главе с руководителем дирекции по вопросам мира партнерства и кризисного управления Жилем Ростеном и подтвердил готовность республики продолжать ее поддержку. Об этом сообщает пресс-служба Совбеза.

"14 ноября секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян принял миссию по сбору фактов для промежуточной стратегической оценки гражданской наблюдательной миссии ЕС во главе с руководителем дирекции по вопросам мира партнерства и кризисного управления Жилем Ростеном. Григорян высоко оценил работу гражданской наблюдательной миссии ЕС и подтвердил готовность Армении продолжить поддержку наблюдательной миссии ЕС", - говорится в сообщении.

Собеседники высоко оценили партнерские отношения республики и сообщества и обсудили пути дальнейшего сотрудничества, отмечается в релизе.