Байден: успехом переговоров с Си Цзиньпином было бы налаживание коммуникации США с КНР

Президент Соединенных Штатов отметил, что страна не стремится к разрыву связей с Китаем

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил, что говорить об успехе его предстоящей встречи с председателем КНР Си Цзиньпином можно будет в случае налаживания коммуникации между двумя странами, в том числе по линии военных ведомств.

Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, Байден заявил, что успехом его встречи с председателем КНР было бы "возвращение к нормальной коммуникации" и появление "возможности снять телефонную трубку и говорить друг с другом". "Обеспечение нашим военным возможности поддерживать контакты", - продолжил американский лидер.

"Мы не стремимся к разрыву связей с Китаем. Мы пытаемся улучшить отношения", - подчеркнул Байден, выступление которого транслировал телеканал C-SPAN.

Байден заявил, что "наличие у китайских граждан хорошо оплачиваемой работы было бы выгодно" как Пекину, так и Вашингтону. "Но я не намерен поддерживать позицию, при которой инвестиции в Китай вынуждали бы нас раскрывать торговые секреты", - отметил глава американской администрации.

15-17 ноября в Сан-Франциско состоится саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Как ожидается, на его полях пройдет встреча Си Цзиньпина и Байдена. Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что лидеры намерены обсудить различные темы, в том числе ситуацию на Украине и Ближнем Востоке, а также восстановление каналов связи в военной сфере между Вашингтоном и Пекином.