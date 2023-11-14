14 ноября, 16:27

AFP: передвижение по Парижу будет затруднено в период ОИ-2024

По данным агентства, руководство Франции в конце ноября - начале декабря представит планы развития дорожного движения в столице

ПАРИЖ, 14 ноября. /ТАСС/. Власти Франции готовят особый план работы транспортной инфраструктуры Парижа на период проведения Олимпийских игр (ОИ) 2024 года, который, по признанию министра-делегата по вопросам транспорта Клемана Бона, сделает перемещения по городу проблематичными. Об этом сообщает Agence France-Presse.

"К концу ноября или - самое позднее - в начале декабря будут представлены столь ожидаемые планы развития дорожного движения в Париже. Я не скрываю, что эти планы будут жесткими. В дни соревнований передвижение по Парижу будет затруднено", - сказал он на встрече с представителями ресторанного и гостиничного бизнеса.

Бон отметил, что для профессионалов будут сделаны исключения по итогам консультаций с представителями различных отраслей. Для всех же остальных в преддверии соревнований будет проведена информационная кампания, "чтобы во время Игр было меньше ненужных поездок". Гражданам разъяснят порядок работы транспорта, для кого будут сделаны исключения и "кто имеет право на поездки" по дорогам столицы. Он, впрочем, заверил отельеров и рестораторов, что особое внимание будет уделено тем, кто доставляет заказы для их заведений.

Участники встречи также поинтересовались насчет ожидаемого перед ОИ-2024 повышения туристического налога, доходы от которого предполагается направить на развитие транспортной сети столичного региона Иль-де-Франс. Министр-делегат в ответ заявил, что "не бывает идеальных решений", и признал, что "кто-то должен заплатить", чтобы избежать повышения стоимости проезда в ближайшие пять лет. "Идея туристического налога - а если сравнивать его с другими европейскими городами, то он был не очень высоким, - заключается в том, что туристы должны вносить свой вклад в увеличение финансирования общественного транспорта", - добавил он.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 16 августа. Как сообщал в ноябре информационный портал actu.fr со ссылкой на данные парижского Офиса по туризму, средняя стоимость проживания в столичных отелях вырастет более чем на 300% до €699 за ночь. В течение летних соревнований город ожидает принять до 20 млн туристов. При этом, как заявлял в интервью газете Le Parisien помощник мэра Парижа Поль Симондон, власти рассматривают вопрос о привязке размера туристического сбора, составляющего сейчас от €1 до €5, до 3-7% от стоимости проживания. 

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