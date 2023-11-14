Axios: Израиль обратился к NSO Group для отслеживания локации похищенных ХАМАС

По информации издания, несколько израильских агентств, вероятно, используют вредоносную программу Pegasus, которую можно незаметно внедрить в устройство, чтобы отслеживать людей

НЬЮ-ЙОРК, 14 ноября. /ТАСС/. Власти Израиля обратились к производителю шпионского программного обеспечения NSO Group для отслеживания локации заложников, которых удерживает радикальное движение ХАМАС. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источник.

По его информации, несколько израильских агентств, вероятно, используют вредоносную программу Pegasus, которую можно незаметно внедрить в устройство, чтобы отслеживать людей, похищенных ХАМАС, а также пропавших без вести во время атаки в прошлом месяце. Pegasus можно использовать для прослушивания сотовых телефонов, чтобы оценить, кто где находился во время внезапного нападения ХАМАС 7 октября, а также чтобы отследить движение после атаки, сообщил портал.

Однако источник заявил Axios, что не знает, дало ли правительство Израиля гарантии, что технология не будет использоваться для широкого наблюдения за всем палестинским населением.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных израильских поселков и взятием более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. В ответ на это Израиль объявил о полной блокаде Газы, а также начал наносить ответные удары по отдельным районам Ливана и Сирии.