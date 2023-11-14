Кипр предложил доставлять помощь для Газы десантными кораблями

Официальный представитель правительства страны Константинос Летимпиотис заявил, что реализацию этой инициативы предполагают осуществлять в три этапа

НИКОСИЯ, 14 ноября. /ТАСС/. Кипрский план организации морского коридора для доставки гуманитарной помощи жителям сектора Газа на первом этапе предусматривает использование десантных кораблей. Об этом сообщил во вторник журналистам официальный представитель правительства Кипра Константинос Летимпиотис.

Он пояснил, что реализацию инициативы Кипра предполагается осуществлять в три этапа. "В краткосрочной перспективе речь идет о доставке помощи из Ларнаки на побережье [Газы] с помощью десантных кораблей, и к нам уже обратились государства, чтобы предложить такую помощь", - сказал Летимпиотис. "В среднесрочной перспективе рассматривается решение по созданию плавучей платформы, а в долгосрочной - строительство закрытого порта на более обширной площади", - добавил представитель кабмина.

Журналисты попросили Летимпиотиса отреагировать на критику в адрес правительства республики, по поводу того, что власти страны подогревают интерес к теме морского коридора больше для внутреннего потребления, а сама идея выглядит нереалистичной с точки зрения логистики. В Газе, в частности, отсутствует инфраструктура для приема морских грузов. "Тот факт, что [в Газе] нет порта, с самого начала присутствовал в наших расчетах и, следовательно, в наших планах", - ответил на это представитель кипрского правительства.

По словам Летимпиотиса, президент Никос Христодулидис на днях направил письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, в котором сообщил, что постпред Кипра при международной организации готов проработать все технические вопросы с заместителем генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом. Тем временем с этой же целью в ближайшие дни в Израиль отправится группа кипрских специалистов вместе с главой МИД республики.

Выступая 9 ноября на конференции в Париже, президент республики сообщил о подготовке "комплексного предложения по организации морского коридора для беспрепятственной, безопасной и регулируемой доставки с Кипра гуманитарной помощи в сектор Газа". Операционный центр, способный принимать до 200 тыс. тонн гуманитарных грузов, будет располагаться в Ларнаке, где находятся морская и воздушная гавани республики.

Как заметил президент, инспекция и погрузка гуманитарной помощи на суда, следующие в Газу, займут не более одного дня. Он также предложил, чтобы такие суда сопровождали военные корабли стран, участвующих в гуманитарной операции. В администрации Христодулидиса считают, что в пользу плана Никосии говорят три ключевых фактора - географическая близость островного государства к анклаву, наличие в республике необходимой инфраструктуры для приема грузов и стратегические отношения с соседними странами региона.