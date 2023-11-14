14 ноября, 16:53

СМИ: по базе США у газового месторождения Конико на востоке Сирии выпустили семь ракет

Как сообщил телеканал Al Mayadeen, все они достигли цели, и оккупационные войска понесли потери

БЕЙРУТ, 14 ноября. /ТАСС/. Отряды шиитского движения "Исламское сопротивление Ирака" подвергли ракетному обстрелу военную базу США возле газового месторождения Конико в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщил телеканал Al Mayadeen. По его информации, по территории американского объекта было выпущено семь ракет.

Как утверждается, все они достигли цели, и оккупационные войска понесли потери. По информации телеканала, сразу после нападения в небо были подняты вертолеты, которые обследуют с воздуха окрестностями базы в поисках установок, из которых велся огонь.

В течение суток ракетные атаки были совершены на базы США в районе нефтяных месторождений Румейлан и Эль-Омар. 13 ноября шиитские бойцы использовали дроны-камикадзе при нападении на американскую базу в Эш-Шаддади.

Все эти вылазки были совершены в ответ на ракетные удары ВС США по объектам на востоке Сирии, якобы используемым Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) и связанными с ним группировками.

По данным Пентагона, с 17 октября американские войска в Сирии и Ираке подверглись нападениям около 50 раз. На сирийской территории дислоцировано 900 американских военнослужащих, в Ираке - 2,5 тыс.

9 ноября член руководства шиитского движения "Исламское сопротивление Ирака" Абу Аля аль-Велаи заявил телеканалу Al Mayadeen, что его бойцы "не прекратят операций против военных баз США до тех пор, пока не будет остановлена израильская агрессия против палестинцев в секторе Газа". 

Теги:
СШАИракСирия
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