Bild: политики ФРГ призвали лишить гражданства палестинку Сахвиль за антисемитизм

Она известна как один символов натурализации беженцев времен канцлера Ангелы Меркель

БЕРЛИН, 14 ноября. /ТАСС/. Некоторые германские политики призвали пересмотреть натурализацию палестинки Рим Сахвиль, известной как один символов натурализации беженцев времен канцлера Ангелы Меркель.

"Любой человек, подобный Рим, не разделяющий наши ценности, не может стать или остаться немцем. Она обманным путем прошла натурализацию", - приводит слова депутата Бундестага Экхардта Реберга газета Bild. "Мы натурализовали слишком быстро и слишком много людей, не настаивая на том, что немцами могут стать не антисемиты, а только те, кто признает право Израиля на существование", - добавил он.

"Защита жизней евреев и права Израиля на существование являются частью основы ценностей нашей республики. Любой, у кого есть проблемы с этим, должен иметь проблемы в нашей стране", - приводит Bild слова генерального секретаря Свободной демократической партии (СвДП) Линды Тойтеберг.

"Главная линия должна быть такой: антисемиты и сторонники ХАМАС не должны иметь немецких паспортов. Немецкое гражданство может быть предоставлено только тем, кто достоверно поддерживает право Израиля на существование", - приводит издание слова главы оппозиционной фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в Бундестаге (парламенте ФРГ) Торстена Фрая. Торстен Фрай также выступает за то, чтобы "лица с двойным гражданством лишались немецкого паспорта, если в связи с осуждением по уголовному делу, если у них будут обнаружены антисемитские настроения", сообщает Bild.

История Рим Сахвиль

Рим Сахвиль прославилась в 14 лет как "девочка-беженка Меркель" после диалога граждан с действующим на тот момент канцлером Германии. Она приехала в ФРГ со своей семьей как лицо без гражданства в 2010 году, и в 2015 году перед камерами рассказала канцлеру о том, как боится депортации. Меркель попыталась ее утешить, а позже даже приняла в ведомстве федерального канцлера. В 2017 году Рим Сахвиль получила бессрочный вид на жительство, а в феврале 2023 года получила немецкое гражданство.

Сейчас ей 23 года. В последнее время на фоне кризиса на Ближнем Востоке она открыто выступает против Израиля, пишет издание. В своем профиле в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) Рим Сахвиль написала "От реки до моря Палестина будет свободной", что является антисемитским лозунгом, призывающим к уничтожению еврейского государства, отмечает газета.