Эмиссар США отправился в Европу и на Ближний Восток обсуждать кризис в Газе

Бретт Макгурк в сопровождении помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Барбары Лиф посетит Бельгию, Израиль, Палестину, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Бахрейн, Катар и Иорданию, сообщила руководитель пресс-службы СНБ Белого дома Эйдриенн Уотсон

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /ТАСС/. Американская администрация направила своего эмиссара в Европу и на Ближний Восток обсуждать кризис в секторе Газа и возможные пути его преодоления. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эйдриенн Уотсон.

Как говорится в распространенном ею письменном заявлении, в это турне отправился в понедельник координатор СНБ по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгурк. Он в сопровождении помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Барбары Лиф посетит Бельгию, Израиль, Палестину, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Бахрейн, Катар и Иорданию, уточнила Уотсон.

По ее словам, в Брюсселе Макгурк будут обсуждать с союзниками США по НАТО и европейскими партнерами "скоординированный подход к нынешней ситуации на Ближнем Востоке, концентрируя внимание на существенном расширении объемов поставок гуманитарной помощи в Газу, оказании экономического давления на [радикальное палестинское движение] ХАМАС и другие террористические группировки, а также требовании немедленного освобождения заложников из разных стран", удерживаемых боевиками. США считают движение ХАМАС террористической организацией.

Затем в Израиле Макгурк рассмотрит с принимающей стороной потребности еврейского государства в сфере безопасности, поставит вопрос о необходимости "защиты мирных граждан в ходе военных операций" и пресечения экстремистских действий на оккупированных палестинских территориях на Западном берегу реки Иордан, отметила Уотсон. По ее свидетельству, с палестинскими должностными лицами Макгурк обсудит "необходимость проведения реформ для продвижения долгосрочной стабильности как на Западном берегу, так и в секторе Газа".

В ходе визитов в арабские монархии Макгурк затронет в том числе "усилия по сдерживанию конфликта" на Ближнем Востоке, военную помощь Вашингтона и усилия по освобождению заложников ХАМАС. Кроме того, в Иордании он намерен проконсультироваться по реализации двухгосударственного решения палестино-израильской проблемы, подчеркнула Уотсон. По ее словам, обсуждаться будет "жизнеспособный путь к палестинскому государству".