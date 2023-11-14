14 ноября, 17:35

Ливан обратился с жалобой в СБ ООН после обстрела Израилем журналистов на юге республики

Накануне израильские войска открыли огонь по окрестностям Яруна в момент, когда там находилось несколько съемочных групп местных и других арабских телеканалов

БЕЙРУТ, 14 ноября. /ТАСС/. Ливан направил жалобу против Израиля в Совет Безопасности ООН после того, как группа журналистов попала под обстрел израильских ВС в районе ливанского населенного пункта Ярун на юге республики. Об этом заявил исполняющий обязанности главы ливанского МИД Абдалла Бу Хабиб.

"Мы обратились с жалобой в СБ ООН в связи с нападением Израиля на ливанских журналистов вчера (13 ноября - прим. ТАСС) в Яруне", - приводит его слова телеканал Al Jazeera.

Накануне израильские войска открыли огонь по окрестностям Яруна в момент, когда там находилось несколько съемочных групп местных и других арабских телеканалов. Как сообщил канал Al Jazeera, легкое ранение получил его оператор Иссам Маваси. Из других репортеров никто не пострадал. 

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