Немецкий философ Хабермас считает действия Израиля в Газе "в принципе оправданными"

Он и еще трое ученых - политолог Райнер Форст, юрист Клаус Гюнтер и исследовательница проблем мира Николь Дайтельхоф - подписались под открытым письмом на тему палестино-израильского конфликта

БЕРЛИН, 14 ноября. /ТАСС/. Немецкий философ Юрген Хабермас выразил солидарность с Израилем в противостоянии с палестинским радикальным движением ХАМАС и назвал "в принципе оправданной" его реакцию на атаку радикалов. Он и еще трое ученых - политолог Райнер Форст, юрист Клаус Гюнтер и исследовательница проблем мира Николь Дайтельхоф - подписались под открытым письмом на тему палестино-израильского конфликта, которое опубликовано на сайте исследовательского центра Normative Orders Франкфуртского университета имени Гёте.

Ученые отметили наличие многих "идущих наперекор друг другу точек зрения" по ситуации на Ближнем Востоке. По их мнению, несмотря на то что ответ на атаку ХАМАС со стороны Израиля является оправданным, его реализация может вызывать споры, поэтому следует соблюдать соразмерность, избегать жертв среди мирного населения и вести войну против движения с учетом перспективы достижения мира в будущем. Авторы выступают против того, чтобы израильской стороне приписывалось "намерение совершения геноцида" в отношении палестинцев.

Хабермас, Форст, Гюнтер и Дайтельхоф также выразили обеспокоенность проявлениями антисемитизма в ФРГ на фоне конфликта и назвали ужасным то, что евреи снова вынуждены бояться в Германии за свою жизнь. По их оценке, все имеют право на свободу и защиту от расизма. "Этого должны придерживаться и те в нашей стране, кто под разными предлогами культивировал антисемитские убеждения", - отметили ученые.