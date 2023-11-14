В Хорватии заявили, что экс-министр обороны в момент ДТП со смертельным исходом был трезв

По информации окружной прокуратуры Винковци, у Марио Баножича не было выявлено наличия алкоголя или наркотиков, психотропных веществ и лекарств, влияющих на психофизические способности подозреваемого

БЕЛГРАД, 14 ноября. /ТАСС/. Министр обороны Хорватии Марио Баножич, отправленный в отставку после ДТП, в результате которого погиб водитель другого автомобиля, был трезв в момент аварии. Об этом заявили в окружной прокуратуре Винковци.

"13 ноября 2023 года во второй половине дня прокуратура получила результаты токсикологической экспертизы (на алкоголь, наркотики, психотропные вещества и лекарственные средства). Ознакомившись с результатами и документацией с точной датой и временем изъятия необходимых образцов в общей районной больнице в городе Винковци, у подозреваемого 44-летнего водителя личного транспортного средства не было выявлено наличия алкоголя или наркотиков, психотропных веществ и лекарств, влияющих на психофизические способности подозреваемого", - приводит национальный телеканал HRT заявление прокуратуры.

Во вторник несколько СМИ сообщали о том, что результаты анализа крови экс-министра показывали 0,21 промилле алкоголя в первые часы после ДТП.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович 11 ноября отправил в отставку главу Минобороны. Он сообщал, что Баножич находился в выходной день за рулем личного автомобиля, ехал по личным делам без сопровождения сотрудников службы безопасности.

Прокуратура по результатам расследования заявила, что именно Баножич является виновником ДТП, в результате которого погиб 40-летний водитель другого транспортного средства. Отмечается, что министр в условиях плохой видимости из-за тумана выехал на полосу встречного движения для обгона, где столкнулся с микроавтобусом, водитель которого погиб.