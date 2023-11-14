В Израиле сообщили о перехвате ракеты над Красным морем

Она была перехвачена противоракетной системой "Стрела", сообщила армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 ноября. /ТАСС/. Израильские силы ПВО перехватили в районе Красного моря ракету, используя противоракетный комплекс "Стрела". Об этом проинформировала армейская пресс-служба.

"После первоначального сообщения о сиренах, прозвучавших в городе Эйлат, был зафиксирован запуск ракеты в сторону израильской территории, она была перехвачена противоракетной системой "Стрела" в районе Красного моря", - говорится в заявлении.

"Цель не достигла израильской территории и была перехвачена в соответствии с протоколом", - добавили в армии.