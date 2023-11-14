14 ноября, 18:41,
обновлено 14 ноября, 19:26
Палестино-израильский конфликт

В США следят за шагами Израиля по пресечению насилия поселенцев в отношении палестинцев

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер отметил, что страна осуждает насилие в отношении гражданского населения

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты следят за тем, какие шаги сделает Израиль для пресечения насилия поселенцев в отношении мирных палестинцев. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

Читайте также
Операция без сроков и закрытие больниц в Газе. Конфликт на Ближнем Востоке

"Мы очень обеспокоены этим, - сказал дипломат, коснувшись соответствующего вопроса. - Мы ожидаем, что они примут меры [по пресечению насилия в отношении мирных палестинцев], и мы будем следить за тем, какие шаги они предпримут".

Миллер напомнил, что его страна осуждает насилие в отношении гражданского населения. "Вы слышали, как об этом говорил госсекретарь [США Энтони Блинкен]. Он говорил об этом, когда мы были в Израиле. Фактически госсекретарь очень ясно дал понять, что мы осуждаем экстремистские насильственные действия и притеснения в отношении палестинцев", - отметил представитель внешнеполитического ведомства. Он добавил, что Блинкен провел на эту тему "очень откровенный разговор" с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация