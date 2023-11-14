В США следят за шагами Израиля по пресечению насилия поселенцев в отношении палестинцев

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер отметил, что страна осуждает насилие в отношении гражданского населения

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты следят за тем, какие шаги сделает Израиль для пресечения насилия поселенцев в отношении мирных палестинцев. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Мы очень обеспокоены этим, - сказал дипломат, коснувшись соответствующего вопроса. - Мы ожидаем, что они примут меры [по пресечению насилия в отношении мирных палестинцев], и мы будем следить за тем, какие шаги они предпримут".

Миллер напомнил, что его страна осуждает насилие в отношении гражданского населения. "Вы слышали, как об этом говорил госсекретарь [США Энтони Блинкен]. Он говорил об этом, когда мы были в Израиле. Фактически госсекретарь очень ясно дал понять, что мы осуждаем экстремистские насильственные действия и притеснения в отношении палестинцев", - отметил представитель внешнеполитического ведомства. Он добавил, что Блинкен провел на эту тему "очень откровенный разговор" с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.