NBC: в больнице "Аш-Шифа" в Газе нужна помощь 36 младенцам

По данным телеканала, израильские военные работают над созданием портативных инкубаторов, однако им все равно понадобится электричество, которого в настоящий момент в медицинском учреждении нет

НЬЮ-ЙОРК, 14 ноября. /ТАСС/. Почти 40 младенцев в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа нуждаются в помощи. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на одного из врачей.

По его информации, 36 младенцев живы, но им необходима неонатальная помощь. Медик заявил, что израильские военные работают над созданием портативных инкубаторов, однако им все равно понадобится электричество, которого в настоящий момент в больнице нет. Врач настаивает на эвакуации младенцев, но, согласно его версии, армия Израиля не дает на это разрешения.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после вторжения боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

В понедельник министр обороны Израиля Йоав Галант выступил с утверждением, что движение ХАМАС утратило контроль над Газой.