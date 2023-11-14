На Украине сообщили о возможности продать за рубежом яхту, якобы принадлежащую Медведчуку

По новым правилам, все продажи арестованного имущества осуществляются исключительно на электронной платформе Prozorro и в соответствии с нормами европейского законодательства, заявило Украинское национальное агентство по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Правительство Украины внесло изменения в процедуру реализации арестованных активов, что позволит им продать за границей конфискованную яхту, которая якобы принадлежит бывшему лидеру запрещенной сейчас в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку. Об этом сообщает Украинское национальное агентство по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

"По новым правилам, все продажи арестованного имущества осуществляются исключительно на электронной платформе Prozorro и в соответствии с нормами европейского законодательства. <...> Впервые в истории Украины нормируют реализацию арестованного имущества за рубежом", - говорится в заявлении на сайте агентства. Отмечается, что украинские власти получили возможность начать процедуры по осуществлению продажи 92-метровой яхты Royal Romance, якобы принадлежащей семье Медведчука и находящейся в Хорватии.

"Принятие исторических по сути изменений позволит вернуть доверие к конкурсам по реализации арестованных активов и, следовательно, ускорить темпы наполнения государственного бюджета", - утверждает глава АРМА Елена Дума. Правительство Украины намерено выручить с продажи арестованной яхты порядка €200 млн.

В декабре 2022 года издание "Захид" сообщило, что АРМА получило в управление арестованную яхту, которая якобы принадлежит Медведчуку, чтобы продать ее на торгах. За день до объявления о передаче яхты АРМА стало известно, что на ней проводили обыски сотрудники Федерального бюро расследований США.