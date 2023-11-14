Госдеп сообщил об отсутствии в планах встреч делегаций РФ и США на саммите АТЭС

Руководитель пресс-службы ведомства Мэттью Миллер отказался комментировать высказывание замглавы МИД России Сергея Рябкова, который допустил понижение уровня и разрыв дипломатических отношений с Соединенными Штатами

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /ТАСС/. Встречи между делегациями России и США в рамках саммита организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско (штат Калифорния) не планируются. С таким заявлением выступил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Мне ничего не известно о каких-либо запланированных в рамках АТЭС встречах между США и российским правительством", - сказал он. При этом Миллер отказался комментировать высказывание замглавы МИД России Сергея Рябкова, который допустил понижение уровня и разрыв дипломатических отношений с Соединенными Штатами. "Я бы не хотел делать заявлений на этот счет", - сказал представитель Госдепа.

Координатору по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джону Кирби позднее на брифинге был задан вопрос о том, какого рода взаимодействие между представителями РФ и США может состояться на полях саммита АТЭС. "Их [делегацию] будет представлять вице-премьер. И мы ждем возможности принять их в рамках широкой экономической программы и дискуссии", - заявил Кирби.

Ранее замглавы МИД России заявил в интервью RTVI, что на фоне острейшего кризиса в отношениях Москва не исключает понижения уровня и разрыва дипломатических отношений с Соединенными Штатами при нынешнем поведении Вашингтона.

Саммит АТЭС пройдет в Сан-Франциско 15-17 ноября. В 2022 году встреча состоялась в Бангкоке (Таиланд), Россию на ней представлял первый вице-премьер Андрей Белоусов. В 2023 году российскую делегацию возглавит вице-премьер Алексей Оверчук.