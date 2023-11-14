14 ноября, 19:18,
обновлено 14 ноября, 20:09
Палестино-израильский конфликт

Белый дом заявил, что палестинские радикалы используют больницы как укрытия

Группировки ХАМАС и "Исламский джихад" также задействуют их для своих вылазок и содержания заложников, считает администрация США

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /ТАСС/. Администрация США утверждает, что радикальные палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" используют больницы в секторе Газа для поддержки своих вылазок и содержания заложников.

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"Могу подтвердить: у нас имеется информация о том, что ХАМАС и "Исламский джихад" используют некоторые больницы в секторе Газа, в том числе "Аш-Шифа", а также туннели под ними, чтобы скрывать и поддерживать свои военные операции и удерживать заложников", - заявил на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он также утверждал, что ХАМАС и "Исламский джихад" используют больницу "Аш-Шифа" в качестве пункта командования и управления войсками. "Это военное преступление", - подчеркнул Кирби. Там же, по словам представителя Белого дома, сторонники этих группировок хранят оружие и готовятся к отражению действий израильских военных по захвату этого объекта.

Кирби при этом подчеркнул, что США "не поддерживают удары по больнице с воздуха и не хотят видеть перестрелку в больнице, где находятся невиновные, беспомощные и больные люди, которые просто пытаются получить медицинскую помощь". "Больницы и пациенты должны быть под защитой", - сказал он. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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