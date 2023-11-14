Кипр предложил разместить у себя региональный центр по оказанию помощи Газе

Президент страны Никос Христодулидис ранее сообщил, что оперативный центр, способный принимать до 200 тыс. тонн гуманитарных грузов, можно будет развернуть в Ларнаке, где находятся морская и воздушная гавани республики

НИКОСИЯ, 14 ноября. /ТАСС/. Президент Кипра Никос Христодулидис провел телефонный разговор с генсеком ООН Антониу Гутерришем, во время которого предложил разместить на острове региональный центр по оказанию гуманитарной помощи жителям сектора Газа. Об этом сообщил официальный представитель правительства Кипра Константинос Летимпиотис.

"Президент Христодулидис проинформировал генерального секретаря ООН о готовности Республики Кипр разместить у себя региональный оперативный центр для координации действий международного сообщества в контексте реагирования на гуманитарный кризис в секторе Газа", - отмечается в его заявлении по итогам телефонной беседы.

Выступая 9 ноября на конференции в Париже, Христодулидис сообщил о подготовке "комплексного предложения по организации морского коридора для беспрепятственной, безопасной и регулируемой доставки с Кипра гуманитарной помощи в сектор Газа". По его словам, оперативный центр, способный принимать до 200 тыс. тонн гуманитарных грузов, можно будет развернуть в Ларнаке, где находятся морская и воздушная гавани республики.

Как заметил президент, инспекция и погрузка гуманитарной помощи на суда, следующие в Газу, займут не более одного дня. Он также предложил, чтобы такие суда сопровождали военные корабли стран, участвующих в гуманитарной операции. В администрации Христодулидиса считают, что в пользу плана Никосии говорят три ключевых фактора - географическая близость островного государства к анклаву, наличие в республике необходимой инфраструктуры для приема грузов и стратегические отношения с соседними странами региона.

По словам Летимпиотиса, Христодулидис на днях направил Гутерришу письмо, в котором сообщил, что постпред Кипра при международной организации готов проработать все технические вопросы с заместителем генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом.