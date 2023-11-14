14 ноября, 19:30

Госдеп указал на право покинувшего Нагорный Карабах населения вернуться туда

Руководитель пресс-службы ведомства Мэттью Миллер отметил, что "это право, которое должно быть защищено"

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что покинувшее Нагорный Карабах население имеет право вернуться. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Однако я скажу, что мы по-прежнему верим: люди, которые покинули Нагорный Карабах, имеют право вернуться домой, если захотят это сделать. Это право, которое должно быть защищено", - отметил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.

19 сентября произошло очередное обострение ситуации в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября Минобороны Азербайджана заявило о достижении при участии российского миротворческого контингента договоренности о приостановке антитеррористических мероприятий в Карабахе.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. Населению было предписано рассмотреть предложенные Баку условия реинтеграции и самостоятельно принять решение о возможности остаться. 

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