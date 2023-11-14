14 ноября, 19:32,
обновлено 14 ноября, 19:51
Расследование утечек газа из "Северных потоков"

Белый дом не комментирует данные о причастности Киева к подрывам "Северных потоков"

Американская администрация отказалась уточнить, примут ли США меры против Украины, если подтвердится достоверность этой информации

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /ТАСС/. Американская администрация отказалась уточнить, примут ли США меры против Украины, если подтвердится достоверность данных о ее причастности к подрывам трубопроводов "Северный поток".

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"Не буду опережать продолжающееся расследование произошедшего с трубопроводом "Северный поток - 2" [и "Северный поток - 1"]. И я, безусловно, не буду рассуждать гипотетически относительно того, в чем могут заключаться результаты этого расследования", - заявил на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы концентрируем внимание на том, чтобы гарантировать получение Украиной того, что ей необходимо. И сейчас речь идет о критически важных потребностях", - сказал представитель Белого дома. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияРасследование утечек газа из "Северных потоков"
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