В Пентагоне заявили, что в больнице "Аш-Шифа" размещен командный пункт ХАМАС

Заместитель пресс-секретаря МО США Сабрина Сингх сообщила, что ХАМАС и "Исламский джихад" используют несколько больниц в секторе Газа, чтобы скрывать свою деятельность и укрывать заложников

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты обладают разведывательными данными, что в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа располагается пункт связи и управления палестинского движения ХАМАС и группировки "Исламский джихад". С таким утверждением выступила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на регулярном брифинге.

"У нас есть информация, что ХАМАС и "Исламский джихад" используют ряд больниц в секторе Газа, в том числе больницу "Аш-Шифа", чтобы скрывать свою деятельность и укрывать заложников, у них есть туннели под этими больницами, - сказала она. - У них есть узел связи и управления в больнице "Аш-Шифа" в Газе".

Помимо этого, заявила Сингх, ХАМАС якобы хранит на территории больницы оружие и "готово дать ответ на израильскую военную операцию в отношении этого учреждения".

В своих заявлениях представитель американского оборонного ведомства ссылалась на "выводы разведки", однако отказалась отвечать на многочисленные вопросы журналистов о том, из каких источников Вашингтон получил необходимые данные, учитывая, что, по заверениям американской администрации, военного присутствия США в анклаве нет.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон хочет, чтобы пациенты больниц в секторе Газа были защищены. По его словам, Израиль обещает обеспечить их эвакуацию.