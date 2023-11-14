14 ноября, 19:40,
обновлено 14 ноября, 20:11
Палестино-израильский конфликт

ХАМАС заявило, что освободит заложников в любое время в случае установления перемирия

Палестинское движение также предложило обменять их на женщин и несовершеннолетних лиц, содержащихся в израильских тюрьмах

БЕЙРУТ, 14 ноября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС готово в любое время освободить удерживаемых им в заложниках женщин, детей и лиц с иностранным гражданством в обмен на женщин и несовершеннолетних лиц, содержащихся в израильских тюрьмах, и при условии достижения договоренности о гуманитарном перемирии. Об этом уведомил член политбюро радикальной организации Иззат ар-Ришк, разместивший соответствующее заявление в Telegram-канале.

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"<...> Мы готовы в любое время освободить женщин, детей и иностранцев в обмен на женщин и детей в тюрьмах оккупационных властей. Конечно, при достижении гуманитарного перемирия, во время которого помощь будет доставлена во все без исключения районы сектора Газа <...>", - подчеркнул он.

Ар-Ришк также обвинил израильскую сторону в отсутствии серьезного настроя на достижение договоренности по этому вопросу и стремлении затянуть процесс с тем, чтобы не идти на прекращение огня. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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