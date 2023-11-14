Число атак на базы США на Ближнем Востоке с 17 октября достигло 55

Как заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, 59 военных получили ранения

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /ТАСС/. Американские базы на Ближнем Востоке подверглись 55 атакам в период с 17 октября по 14 ноября. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на регулярном брифинге.

"Наши силы в Сирии и Ираке с 17 октября по сегодняшний день подвергались нападениям 55 раз", - сказала она, отметив, что 59 военных получили ранения.

"В секторе Газа нет сил США", - добавила Сингх.

Ранее президент США Джо Байден выступил с предупреждением о том, что США готовы нанести, если сочтут нужным, новые удары по группировкам, которые, по мнению Вашингтона, поддерживаются Ираном и несут ответственность за вылазки против американских военнослужащих на Ближнем Востоке.