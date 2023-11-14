14 ноября, 19:49

В Совбезе Армении объяснили отказ от участия в заседаниях ОДКБ

По словам секретаря армянского Совета безопасности Армена Григоряна, причиной является неполучение Ереваном запрашиваемой помощи

ЕРЕВАН, 14 ноября. /ТАСС/. Армения прекратила участие в заседаниях Совета коллективной безопасности, так как не получила запрашиваемой помощи от ОДКБ, когда в мае 2021 года азербайджанские войска вошли на суверенную территорию Армении. Об этом в интервью Общественному телевидению Армении заявил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.

"После войны 2020 года, когда ОДКБ заявила, что Нагорный Карабах не является суверенной частью Армении, и организация не может заниматься этими вопросами, Армения перестала участвовать в заседаниях ОДКБ. В мае 2021 года азербайджанские войска вторглись на суверенную территорию Армении. Мы обратились в ОДКБ и с того момента до сентября прошлого года, когда Азербайджан еще раз напал на Армению, и мы [снова] обратились в организацию за помощью, <...> так ее и не получили. С тех пор у нас было много вопросов к ОДКБ, на которые до сих пор ответов не получили. Это также является причиной того, что мы не участвуем в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ", - сказал Григорян. 

Теги:
Армения
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация