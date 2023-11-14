В Совбезе Армении объяснили отказ от участия в заседаниях ОДКБ

По словам секретаря армянского Совета безопасности Армена Григоряна, причиной является неполучение Ереваном запрашиваемой помощи

ЕРЕВАН, 14 ноября. /ТАСС/. Армения прекратила участие в заседаниях Совета коллективной безопасности, так как не получила запрашиваемой помощи от ОДКБ, когда в мае 2021 года азербайджанские войска вошли на суверенную территорию Армении. Об этом в интервью Общественному телевидению Армении заявил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.

"После войны 2020 года, когда ОДКБ заявила, что Нагорный Карабах не является суверенной частью Армении, и организация не может заниматься этими вопросами, Армения перестала участвовать в заседаниях ОДКБ. В мае 2021 года азербайджанские войска вторглись на суверенную территорию Армении. Мы обратились в ОДКБ и с того момента до сентября прошлого года, когда Азербайджан еще раз напал на Армению, и мы [снова] обратились в организацию за помощью, <...> так ее и не получили. С тех пор у нас было много вопросов к ОДКБ, на которые до сих пор ответов не получили. Это также является причиной того, что мы не участвуем в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ", - сказал Григорян.