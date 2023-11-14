Госдеп назвал уместной критику генсека ООН в адрес Израиля

Руководитель пресс-службы ведомства Мэттью Миллер отметил, что США, в частности, приветствуют и критику американского правительства

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /ТАСС/. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер назвал уместной критику в адрес Израиля со стороны генсека ООН Антониу Гутерриша за действия израильской армии в секторе Газа.

"Конечно, критика, обоснованная критика Израиля уместна, как уместна и критика любого другого правительства", - сказал он, отвечая на вопрос, согласны ли США с заявлениями министра иностранных дел Израиля Эли Коэна, который осудил генерального секретаря ООН за критические высказывания в адрес действий израильских военных в секторе Газа. Миллер отметил, что США, в частности, приветствуют и критику американского правительства.

Представитель Госдепа подчеркнул, что США намерены продолжать работу с ООН и ее агентствами, в том числе и с генсеком организации. Он также отметил, что Вашингтон поддерживает работу ООН в деле доставки гуманитарной помощи пострадавшим в палестино-израильском конфликте.

Ранее Коэн осудил Гутерриша за критику действий армии Израиля в секторе Газа, когда тот заявил, что Газа "превращается в кладбище для детей", и что в секторе гибнет множество женщин и несовершеннолетних, а также сотрудников всемирной организации и журналистов.