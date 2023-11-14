Армения выразила готовность провести переговоры с Азербайджаном в Вашингтоне

Секретарь армянского Совбеза Армен Григорян отметил, что Ереван надеется при возможности подписать мирный договор до конца 2023 года

ЕРЕВАН, 14 ноября. /ТАСС/. Переговоры между Арменией и Азербайджаном по мирному договору могут пройти в Вашингтоне. Об этом заявил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян в интервью Общественному телевидению страны.

"Мы готовы продолжить переговоры, чтобы завершить работу над мирным договором и при возможности подписать его до конца года. Есть возможности на разных уровнях провести переговоры в Вашингтоне. Армения к этому готова и надеется, что такая встреча состоится", - сказал Григорян.

Секретарь Совбеза отметил, что армянская сторона едет на переговоры в те страны, где видит возможности и где есть четкие предложения. Григорян заявил, что не обладает информацией по поводу таких предложений из Москвы.