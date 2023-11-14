14 ноября, 20:32,
обновлено 14 ноября, 21:43

Йеменские мятежники заявили о ракетных ударах по территории Израиля

AP Photo/ Itai Ron, архив
© AP Photo/ Itai Ron, архив

Представитель движения "Ансар Аллах" Яхья Сариа добавил, что хуситы будут продолжать атаки на еврейское государство до тех пор, пока оно не прекратит военные действия в секторе Газа

ДУБАЙ, 15 ноября. /ТАСС/. Представитель движения йеменских мятежников-хуситов "Ансар Аллах" Яхья Сариа заявил, что оно нанесло ракетные удары по нескольким объектам в Израиле, в том числе в Эйлате.

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"Мы дали залп баллистическими ракетами по различным целям израильского противника на оккупированных палестинских территориях, в том числе чувствительным [для Израиля] целям в районе Умм-эр-Рашраш (имеется в виду Эйлат - прим. ТАСС). <...> Запуск ракет был осуществлен всего через 24 часа после другой военной операции, которая была проведена против этих же целей при помощи беспилотников", - указал Сариа, заявление которого транслировал телеканал Al Masirah.

Кроме того, по его словам, хуситы "приступили к принятию всех практических мер" для выполнения задач, предусматривающих нанесение ударов по "любому израильскому кораблю в Красном море или в иной локации", находящейся в радиусе действия имеющихся в их распоряжении ракет и дронов. Сариа добавил, что движение "Ансар Аллах" намерено продолжать атаки на Израиль до тех пор, пока тот не прекратит военные действия в секторе Газа.

Ранее пресс-служба израильской армии информировала о прозвучавших в Эйлате сигналах воздушной тревоги, предупреждающих население об угрозе ракетного обстрела.

Впервые о нанесении удара по Израилю хуситы сообщили 31 октября. В заявлении Сариа утверждалось, что движение запустило "крупную партию баллистических и крылатых ракет, а также большое количество беспилотников". В тот же день пресс-служба Армии обороны Израиля уведомила, что "в районе Эйлата на юге Израиля прозвучали сирены, сообщающие о вторжении вражеского летательного аппарата". По данным израильского радио Kan, беспилотник был запущен из Йемена и сбит в небе над Красным морем. 27 октября силы ПВО Египта сбили два беспилотника над северо-восточным районом Синайского полуострова, которые летели из южной части Красного моря в северном направлении. Незадолго до этого МИД Израиля заявил, что хуситы нанесли удар по Египту с использованием ракет и беспилотников. 

Теги:
ЙеменИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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