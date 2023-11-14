14 ноября, 20:35

Совбез Армении отметил прогресс с Францией в сфере безопасности

Как отметил глава ведомства Армен Григоярн, вскоре Ереван закупит у Парижа бронемашины Bastion

ЕРЕВАН, 14 ноября. /ТАСС/. Армения активизировала взаимоотношения с Францией в оборонной сфере, в том числе в вопросах закупок вооружений, и сейчас на этом направлении наблюдается прогресс. Об этом в интервью Общественному телевидению Армении заявил секретарь Совета безопасности страны Армен Григорян.

"С Францией мы начали взаимоотношения в оборонной сфере. В частности, будут закуплены бронемашины Bastion. Я рад, что в сфере безопасности у нас с Францией наблюдается прогресс. И эта работа будет развиваться", - сказал Григорян.

3 октября на пресс-конференции в Ереване министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила о готовности Парижа подписать соглашение о военной помощи. Франция уже направила Армении многоцелевые наступательные бронеавтомобили Bastion, также Париж намерен поставить три радара противовоздушной обороны. 

Теги:
АрменияФранция
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