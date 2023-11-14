Мадуро заявил о законном характере референдума по территориальному спору с Гайаной

Президент Венесуэлы призвал дипломатов "защищать правду" страны в мире и "продолжать идти по правильному пути истории"

КАРАКАС, 14 ноября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро указал на законный характер консультативного референдума по территориальному спору с Гайаной, которая обратилась к Международному суду ООН с просьбой остановить плебисцит, назначенный на 3 декабря.

"Венесуэле угрожают, на Венесуэлу нападают, Венесуэлу пытаются втянуть в конфликт, и Венесуэла делает правильный шаг по созыву демократического референдума, национального обмена мнениями. Мы следуем закону, хорошему закону, конституции, законности", - заявил президент на видеоконференции с дипломатическим корпусом Венесуэлы за рубежом, которая транслировалась в прямом эфире телеканала Venezolana de Televisión.

"Как я всегда говорю, дорогие дипломаты, мы находимся на правильной стороне истории", - напомнил Мадуро. Он подчеркнул, что "3 декабря будет историческим днем, полным энергии и любви к Родине, днем национального единства", и призвал дипломатов "защищать правду Венесуэлы в мире и продолжать идти по правильному пути истории".

"Сегодня я могу сказать миру <...>: вся Венесуэла едина для защиты исторических и юридических прав на Гайану-Эссекибо, права на мир, мирное сосуществование, мирное разрешение конфликтов и своего права голосовать", - указал Мадуро.

Представители Гайаны на слушаниях в Международном суде ООН утверждали, что проведение референдума позволит Венесуэле силой захватить Гайану-Эссекибо. Ожидается, что в среду в Международном суде ООН выступит вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.

О территориальном споре между Венесуэлой и Гайаной

Конфликт между Венесуэлой и Гайаной о принадлежности территории площадью 159,5 тыс. кв. км, получившей название Гайана-Эссекибо, продолжается уже много лет. Территория составляет более двух третей Гайаны, на ней проживают 283 тыс. человек. Спор обострился в связи с открытием в 2015 году нефтяных месторождений, содержащих как минимум 10 млрд баррелей нефти, и предоставлением Гайаной концессии компании ExxonMobil на нефтедобычу на шельфе, границы которого не делимитированы. В сентябре еще семь транснациональных компаний, включая China National Offshore Oil Corporation, QatarEnergy и TotalEnergies, получили от правительства Гайаны лицензии на разработку месторождений на морском шельфе.

В апреле Международный суд ООН признал приемлемым для рассмотрения иск Гайаны к Венесуэле о демаркации границы между ними на основании решения третейского суда, состоявшегося в Париже в 1899 году, на котором под давлением Великобритании 90% спорной территории было передано ее колонии - Британской Гайане. Венесуэла, которая считает Гайану-Эссекибо своей законной территорией, считает, что конфликт не подлежит юрисдикции Международного суда ООН, и настаивает на демаркации границ путем прямых переговоров с Гайаной, что предусмотрено Женевским соглашением от 1966 года.