14 ноября, 20:42

Мадуро заявил о законном характере референдума по территориальному спору с Гайаной

Президент Венесуэлы призвал дипломатов "защищать правду" страны в мире и "продолжать идти по правильному пути истории"

КАРАКАС, 14 ноября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро указал на законный характер консультативного референдума по территориальному спору с Гайаной, которая обратилась к Международному суду ООН с просьбой остановить плебисцит, назначенный на 3 декабря.

"Венесуэле угрожают, на Венесуэлу нападают, Венесуэлу пытаются втянуть в конфликт, и Венесуэла делает правильный шаг по созыву демократического референдума, национального обмена мнениями. Мы следуем закону, хорошему закону, конституции, законности", - заявил президент на видеоконференции с дипломатическим корпусом Венесуэлы за рубежом, которая транслировалась в прямом эфире телеканала Venezolana de Televisión.

"Как я всегда говорю, дорогие дипломаты, мы находимся на правильной стороне истории", - напомнил Мадуро. Он подчеркнул, что "3 декабря будет историческим днем, полным энергии и любви к Родине, днем национального единства", и призвал дипломатов "защищать правду Венесуэлы в мире и продолжать идти по правильному пути истории".

"Сегодня я могу сказать миру <...>: вся Венесуэла едина для защиты исторических и юридических прав на Гайану-Эссекибо, права на мир, мирное сосуществование, мирное разрешение конфликтов и своего права голосовать", - указал Мадуро.

Представители Гайаны на слушаниях в Международном суде ООН утверждали, что проведение референдума позволит Венесуэле силой захватить Гайану-Эссекибо. Ожидается, что в среду в Международном суде ООН выступит вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.

О территориальном споре между Венесуэлой и Гайаной

Конфликт между Венесуэлой и Гайаной о принадлежности территории площадью 159,5 тыс. кв. км, получившей название Гайана-Эссекибо, продолжается уже много лет. Территория составляет более двух третей Гайаны, на ней проживают 283 тыс. человек. Спор обострился в связи с открытием в 2015 году нефтяных месторождений, содержащих как минимум 10 млрд баррелей нефти, и предоставлением Гайаной концессии компании ExxonMobil на нефтедобычу на шельфе, границы которого не делимитированы. В сентябре еще семь транснациональных компаний, включая China National Offshore Oil Corporation, QatarEnergy и TotalEnergies, получили от правительства Гайаны лицензии на разработку месторождений на морском шельфе.

В апреле Международный суд ООН признал приемлемым для рассмотрения иск Гайаны к Венесуэле о демаркации границы между ними на основании решения третейского суда, состоявшегося в Париже в 1899 году, на котором под давлением Великобритании 90% спорной территории было передано ее колонии - Британской Гайане. Венесуэла, которая считает Гайану-Эссекибо своей законной территорией, считает, что конфликт не подлежит юрисдикции Международного суда ООН, и настаивает на демаркации границ путем прямых переговоров с Гайаной, что предусмотрено Женевским соглашением от 1966 года. 

Теги:
Мадуро, НиколасГайанаВенесуэла
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация