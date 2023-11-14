14 ноября, 20:42

Премьер Эстонии выразила готовность занять пост генсека НАТО

Кая Каллас заявила, что хотела бы, чтобы ее рассматривали в качестве кандидата на этот пост

ВИЛЬНЮС, 14 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о готовности занять пост генсека НАТО. Об этом сообщила газета Politico.

На организованном изданием мероприятии POLITICO Defense Каллас спросили, хотела бы она, чтобы ее рассматривали в качестве кандидата на должность после ухода генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Она ответила "да", утверждает издание.

4 июля Столтенберг подтвердил, что останется на посту генсека НАТО до 1 октября 2024 года. Это решение было формально утверждено на саммите в Вильнюсе 11-12 июля. СМИ, в том числе британские и американские, неоднократно сообщали, что причиной такого решения стали сложности с определением кандидатуры на смену Столтенбергу. 

Теги:
ЭстонияКаллас, Кая
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