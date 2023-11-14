14 ноября, 20:55
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля заявила, что операция в Газе затронет всю территорию анклава

Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари напомнил, что задачей еврейского государства является ликвидация ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 ноября. /ТАСС/. Военная операция израильской армии против радикального движения ХАМАС в секторе Газа затронет всю территорию палестинского анклава, а не только его северную часть, где сейчас идут активные боевые действия. Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

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"Что касается южной части сектора Газа, то я хочу прояснить этот момент. Задача, поставленная перед нами [израильским] политическим руководством, заключается в ликвидации организации ХАМАС. Чтобы ликвидировать организацию ХАМАС, мы должны действовать по всему сектору Газа, и поэтому мы будем действовать повсюду в секторе Газа, чтобы ликвидировать организацию ХАМАС, с воздуха, с моря и с суши", - сказал он, отвечая на вечернем брифинге на вопрос о том, планирует ли армия распространить свои действия на южную часть анклава. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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