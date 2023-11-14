В Израиле считают, что больницы Газы потеряют международный защитный статус из-за ХАМАС

Официальный представитель армии еврейского государства Даниэль Хагари призвал боевиков движения, скрывающихся в медучреждениях, сдаться

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 ноября. /ТАСС/. Армия Израиля полагает, что расположенные в Газе больницы лишатся международного защитного статуса из-за того, что вооруженные сторонники палестинской радикальной организации ХАМАС используют эти здания в военных целях. Об этом заявил официальный представитель армии Даниэль Хагари.

"В последние недели мы раз за разом подчеркивали, что из-за использования ХАМАС больниц в военных целях они [больницы] потеряют особую защиту в международном суде", - сказал он на вечернем брифинге.

Хагари подчеркнул, что израильские военные "вынуждены действовать сосредоточенно и осторожно против террористической инфраструктуры ХАМАС в больницах". "Мы призываем боевиков ХАМАС, скрывающихся в больнице, сдаться, чтобы не подвергать опасности тех, кто находится в больнице", - добавил представитель израильской армии.