Белый дом не уточнил, встретится ли Байден на саммите АТЭС с делегацией Тайваня

Координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби отметил, что американская политика "одного Китая" не претерпела изменений

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /ТАСС/. Американская администрация отказывается уточнить, планирует ли президент США Джо Байден проводить в рамках открывающегося в Сан-Франциско (штат Калифорния) саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) встречу с делегацией Тайваня.

"Сегодня мне нечего сказать ни про какие дополнительные двусторонние [встречи] или даже короткие контакты на ногах, за исключением [предстоящих 15 ноября] переговоров с президентом Си [председателем КНР Си Цзиньпином]", - заявил на брифинге для журналистов на борту самолета Байдена на пути в Сан-Франциско координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Он отвечал на просьбу уточнить, будет ли у Байдена на полях саммита АТЭС 15-17 ноября контакт с делегацией Тайваня.

"Тут будет много лидеров. Посмотрим, как будут развиваться события. Но единственная двусторонняя встреча, о которой я могу [сейчас] говорить, с президентом Си", - отметил представитель Белого дома.

При этом он заверил, что американская политика "одного Китая" не претерпела изменений. "Прежде всего, ничего не изменилось относительно нашей политики "одного Китая". И мы кристально ясно давали это понять. Мы, само собой, не поддерживаем независимость Тайваня. Мы, разумеется, хотим, чтобы тайваньская демократия продолжала процветать. Мы не хотим, чтобы какая бы то ни было напряженность в проливе снималась односторонними мерами, чтобы было изменение статус-кво за счет односторонних мер, тем более с применением силы. Так что изменений в нашей политике "одного Китая" нет", - сказал Кирби.

Как ожидается, 15 ноября Си Цзиньпин и Байден проведут на полях саммита АТЭС двустороннюю встречу. Переговоры в Сан-Франциско станут седьмым по счету контактом лидеров после вступления Байдена в должность президента, но лишь второй их очной встречей. Речь идет о первом визите Си Цзиньпина в США за шесть лет.

В состав АТЭС входят 19 стран и 2 территории. В их числе 12 учредителей: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Также участниками являются КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС присоединились две китайские территории - Гонконг и Тайвань.