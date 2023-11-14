14 ноября, 20:59

Белый дом не уточнил, встретится ли Байден на саммите АТЭС с делегацией Тайваня

Координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби отметил, что американская политика "одного Китая" не претерпела изменений

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /ТАСС/. Американская администрация отказывается уточнить, планирует ли президент США Джо Байден проводить в рамках открывающегося в Сан-Франциско (штат Калифорния) саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) встречу с делегацией Тайваня.

"Сегодня мне нечего сказать ни про какие дополнительные двусторонние [встречи] или даже короткие контакты на ногах, за исключением [предстоящих 15 ноября] переговоров с президентом Си [председателем КНР Си Цзиньпином]", - заявил на брифинге для журналистов на борту самолета Байдена на пути в Сан-Франциско координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Он отвечал на просьбу уточнить, будет ли у Байдена на полях саммита АТЭС 15-17 ноября контакт с делегацией Тайваня.

"Тут будет много лидеров. Посмотрим, как будут развиваться события. Но единственная двусторонняя встреча, о которой я могу [сейчас] говорить, с президентом Си", - отметил представитель Белого дома.

При этом он заверил, что американская политика "одного Китая" не претерпела изменений. "Прежде всего, ничего не изменилось относительно нашей политики "одного Китая". И мы кристально ясно давали это понять. Мы, само собой, не поддерживаем независимость Тайваня. Мы, разумеется, хотим, чтобы тайваньская демократия продолжала процветать. Мы не хотим, чтобы какая бы то ни было напряженность в проливе снималась односторонними мерами, чтобы было изменение статус-кво за счет односторонних мер, тем более с применением силы. Так что изменений в нашей политике "одного Китая" нет", - сказал Кирби.

Как ожидается, 15 ноября Си Цзиньпин и Байден проведут на полях саммита АТЭС двустороннюю встречу. Переговоры в Сан-Франциско станут седьмым по счету контактом лидеров после вступления Байдена в должность президента, но лишь второй их очной встречей. Речь идет о первом визите Си Цзиньпина в США за шесть лет.

В состав АТЭС входят 19 стран и 2 территории. В их числе 12 учредителей: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Также участниками являются КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС присоединились две китайские территории - Гонконг и Тайвань. 

Теги:
СШАТайвань
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация