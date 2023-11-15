Саммит АТЭС открывается в Сан-Франциско на фоне протестов

Основной темой заседаний в этом году является "построение жизнеспособного и отвечающего принципам устойчивого развития будущего для всех"

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 15 ноября. /ТАСС/. Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) открывается в Сан-Франциско. В число его ключевых тем войдут вопросы, касающиеся торговли, цифровых активов, укрепления финансовой стабильности, содействия инновациям. Форум пройдет на фоне протестов, участники которых заявляют о намерении помешать его работе.

Как ожидается, 15 ноября в Сан-Франциско начнут прибывать лидеры ряда стран - участниц АТЭС. Их встречи состоятся 16 и 17 ноября. Делегацию России на саммите возглавит вице-премьер Алексей Оверчук.

О намерении участвовать в саммите ранее заявил, в частности, председатель КНР Си Цзиньпин. Он, как планируется, проведет 15 ноября двустороннюю встречу с американским лидером Джо Байденом на полях форума в Сан-Франциско. Кроме того, ожидается, что мероприятия по линии АТЭС посетят премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, президент Вьетнама Во Ван Тхыонг, президент Индонезии Джоко Видодо, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, президент Перу Дина Болуарте, президент Чили Габриэль Борич, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, премьер-министр Японии Фумио Кисида и другие лидеры.

Основной темой заседаний по линии АТЭС в этом году, как заявили власти США на правах председателя, является "построение жизнеспособного и отвечающего принципам устойчивого развития будущего для всех". Это включает в себя, по мнению американской стороны, обеспечение "взаимных связей, инноваций и инклюзивности в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

Участие России

Как заверил ранее в интервью Agence France-Presse американский дипломат Мэтт Мюррей, являющийся старшим должностным лицом США в АТЭС, у возглавляющего делегацию РФ Оверчука "будет возможность в полной мере участвовать в мероприятиях в течение недели". "Мы весь год говорили, что хотим быть хорошими хозяевами встречи АТЭС", - добавил Мюррей. "Но мы будем делать это в рамках законов и норм США. Участие России, безусловно, было затронуто санкциями", - сказал он.

Мюррей 7 ноября, отвечая на вопрос ТАСС, заверил, что США передали приглашения на саммит в Сан-Франциско всем участникам АТЭС, включая Россию. Он ушел от прямого ответа на просьбу уточнить, как США отнеслись бы к применению другими участниками АТЭС по принципу взаимности таких же подходов, то есть учету собственных национальных санкционных и им подобных решений в отношении Вашингтона при рассылке приглашений на совещания форума. "Я могу говорить лишь о том, что мы делаем в год председательства в АТЭС, и о том обязательстве, которое мы дали. И мы считаем, что выполнили это обязательство", - утверждал дипломат.

Как передавала в июле газета The Washington Post со ссылкой на американских должностных лиц, администрация США решила не приглашать президента России Владимира Путина на саммит АТЭС в Сан-Франциско. Газета добавила, что Белый дом также решил не допустить до участия в саммите главу администрации Гонконга Джона Ли. В отношении него и ряда других должностных лиц КНР Вашингтон ранее ввел санкции.

Власти ждут протестов

Мэр Сан-Франциско Лондон Брид, отвечая на вопрос ТАСС, заявила, что ожидает в городе протестов в преддверии саммита АТЭС. Она подчеркнула, что власти "не потерпят никакого насилия и уничтожения собственности" во время демонстраций.

Массовая манифестация против проведения в Сан-Франциско форума АТЭС, а также в поддержку Палестины прошла в воскресенье в центральной части города. Более тысячи человек приняли участие в акции, организованной коалицией "Нет АТЭС" (No to APEC Coalition), которая объединяет более ста общественных организаций, в том числе антивоенных, экологических, левого толка, связанных с профсоюзами и поддерживающих Палестину. Демонстранты колонной прошли по улицам Сан-Франциско по направлению к Москоне-центру - крупнейшей выставочной площадке города, где проходят основные мероприятия по линии АТЭС.

Согласно планам организаторов, кульминацией протеста должно было стать появление демонстрантов непосредственно у здания центра. Однако полиция перекрыла несколько улиц и стянула дополнительные силы в данный район. Вскоре после этого демонстранты разошлись. Новая массовая акция против АТЭС намечена на 15 ноября. Представители "Нет АТЭС" заявили, что намерены помешать участникам форума попасть в Москоне-центр.

Участники коалиции "Нет АТЭС" считают, что реализация торговых договоренностей, обсуждаемых на форуме, серьезно увеличивает влияние транснациональных корпораций, приводит к оттоку рабочих мест за рубеж и росту безработицы в США. Кроме того, представители коалиции считают, что США используют форум АТЭС для навязывания другим странам своей повестки и нападок на другие государства, что увеличивает угрозу международного конфликта.

Консультации по торговле

Мюррей на спецбрифинге для журналистов заявил, что американская сторона рассчитывает обсудить во время саммита прогресс, достигнутый в рамках многосторонней рамочной договоренности по экономическому и торговому взаимодействию и сотрудничеству в Азиатско-Тихоокеанском регионе (Indo-Pacific Economic Framework, IPEF), о которой Байден объявил весной 2022 года во время визита в Японию.

Участниками IPEF являются 14 стран, помимо США среди них, в частности, Австралия, Вьетнам, Индия, Южная Корея, Япония. Китай в их число не входит. Как отмечали эксперты, Вашингтон надеется убедить государства региона в том, что IPEF может быть альтернативой активному развитию экономических связей с Пекином.

Поскольку 12 из 14 стран IPEF входят в АТЭС, Вашингтон планирует, что на полях форума удастся продолжить работу по ее реализации. Администрация США ожидала, что до конца недели сможет объявить о ряде договоренностей по линии IPEF, но министр финансов США Джанет Йеллен на пресс-конференции в понедельник заявила, что для этого потребуется больше времени.

Споры об итоговом заявлении

По словам Мюррея, США предпринимают попытки достичь консенсуса, необходимого для согласования итогового заявления саммита АТЭС. Как он отметил, "в последние годы имели место некоторые трения по поводу формулировок, связанных прежде всего с конфликтом России и Украины". Дипломат констатировал, что в прошлом году сторонам удалось прийти к консенсусу по итогам саммита в Бангкоке и согласовать итоговый документ. "Мы усиленно работаем с экономическими партнерами - единомышленниками в АТЭС, чтобы достичь такого же результата", - подчеркнул чиновник.

Ранее на брифинге для иностранных журналистов Мюррей допустил, что итоговые декларации саммита АТЭС в Сан-Франциско могут быть не приняты из-за разногласий по поводу конфликта на Украине.

В состав АТЭС входят 19 стран и 2 территории. В их числе 12 учредителей: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Также участниками являются КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС присоединились две китайские территории - Гонконг и Тайвань.

США передадут председательство в АТЭС Перу.