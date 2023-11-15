Палестина заявила, что Израиль как страна-оккупант не имеет права на самооборону

Глава палестинского МИД Рияд аль-Малики подчеркнул, что еврейское государство "совершает преступления и нарушает все нормы международного гуманитарного права"

РАБАТ, 15 ноября. /ТАСС/. Палестинский министр иностранных дел Рияд аль-Малики в беседе с французской коллегой Катрин Колонна проинформировал ее о событиях в секторе Газа, где израильская армия продолжает наступательные действия.

"Израиль как страна-оккупант не имеет права на самооборону. Израиль совершает преступления и нарушает все нормы международного гуманитарного права", - цитирует аль-Малики палестинское агентство WAFA. По словам министра, "определение действий Израиля в качестве самообороны равносильно поощрению его с целью продолжения преступлений и убийств невинных мирных жителей".

Аль-Малики также упомянул "преступления Израиля на Западном берегу реки Иордан, включая Иерусалим, молчаливую аннексию оккупированных палестинских территорий, терроризм еврейских колонистов, ежедневные рейды [израильской армии] в палестинских городах, поселках и лагерях [беженцев], произвольные аресты, снос домов и убийства невинных людей в рамках систематической и широко распространенной политики".

Министр попросил главу МИД Франции "внимательно изучить совершенные Израилем преступления и заявления его официальных лиц, которые представляют собой подстрекательства". "Необходимо как можно быстрее доставить помощь в сектор Газа, где большинство больниц не работает, а многие школы подверглись нападениям", - подытожил он.