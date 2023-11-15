Суд в Мичигане постановил, что Трамп может участвовать в выборах на пост президента США

Похожие слушания ранее начались в Колорадо и Миннесоте

НЬЮ-ЙОРК, 15 ноября. /ТАСС/. Суд в штате Мичиган постановил, что бывший президента США Дональд Трамп может участвовать в выборах на пост главы государства несмотря на его роль в штурме Капитолия в 2021 году. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По его данным, бывший американский лидер останется в первичных избирательных бюллетенях штата. Судья отверг аргументы о том, что роль Трампа в участии штурма Капитолия ограничивает его права на переизбрание.

Ранее похожие слушания по искам о недопущении Трампа к участию в выборах начались в Колорадо и Миннесоте. Экс-президент США назвал судебные иски "вмешательством в выборы".

6 января 2021 года сторонники республиканца Трампа, являвшегося в то время американским лидером, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года в стране президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия. Позже спецпрокурор Джек Смит объявил о выдвижении обвинений в отношении Трампа по четырем статьям. Бывшему главе американской администрации фактически инкриминируется попытка сохранить власть, несмотря на поражение на выборах 2020 года, за счет незаконных действий.