Глава МИД Венесуэлы направляется с визитом в Россию

Иван Хиль Пинто начнет переговоры в российском внешнеполитическом ведомстве 16 ноября

КАРАКАС, 15 ноября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что министр иностранных дел страны Иван Хиль Пинто направляется в Россию с важным визитом и проведет встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Иван Хиль в настоящее время направляется в Россию для важной встречи в Москве с министром иностранных дел Сергеем Лавровым", - сообщил во вторник Мадуро на видеоконференции с дипломатическим корпусом Венесуэлы за рубежом, которая транслировалась в прямом эфире телеканала Venezolana de Televisión.

Президент отметил, что Хиль Пинто начнет переговоры в МИД России 16 ноября, и подчеркнул важное значение предстоящего визита главы МИД Венесуэлы.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в четверг пройдут переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Венесуэлы. По ее словам, министры обменяются мнениями по актуальным темам международной и региональной проблематики, сотрудничеству в рамках ООН, включая взаимодействие в рамках Группы друзей в защиту устава ООН и других многосторонних форумах. Кроме того, планируется наметить дальнейшие шаги по "расширению обоюдовыгодных связей в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах, построению устойчивой к незаконным односторонним принудительным мерам модели кооперации".