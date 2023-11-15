14 ноября, 22:14
Палестино-израильский конфликт

В Вашингтоне прошла массовая демонстрация в поддержку Израиля

Арина Халина/ ТАСС
© Арина Халина/ ТАСС

Также на центральном бульваре Вашингтона прошла и пропалестинская акция

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Массовая акция в поддержку Израиля, получившая название "Марш за Израиль", прошла во вторник на центральном бульваре Вашингтона.

Участники марша начали собираться возле монумента Джорджу Вашингтону, а также напротив здания Капитолия с утра. Активисты, одетые в цвета израильского флага, футболки со звездой Давида и лозунгами в поддержку еврейского государства, несли флаги Израиля и США, а также плакаты и транспаранты с надписями на иврите и английском языке: "Мы вместе с Израилем!", "Никакого прекращения огня!", "Жизни евреев важны", "Уничтожить ХАМАС - сейчас", "Израильская земля принадлежит евреям".

Основным лозунгом мероприятия стала фраза "Верните их домой!", поскольку участники акции выступают за немедленное освобождение заложников, удерживаемых палестинским радикальным движением ХАМАС. В связи с этим демонстранты держали в руках, а также расклеивали и раздавали прохожим плакаты с портретами и именами заложников.

Отдельное внимание было уделено поддержке Израиля Вашингтоном. На мероприятии с соответствующими заявлениями выступили лидер демократического большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер и спикер Палаты представителей американского законодательного органа Майк Джонсон. Участники акции скандировали: "Америка вместе с Израилем". Наряду с традиционными еврейскими песнями прозвучал американский гимн.

В Вашингтон для участия в "Марше за Израиль", по наблюдению корреспондента ТАСС, съехались жители множества штатов, а также делегации студентов нескольких американских университетов и учащихся школ. Не все посетители мероприятия разделяли воодушевление организаторов и активистов. "Сплошная болтовня. Америка играет на обе стороны", - сказал один из присутствующих.

Акции в поддержку Палестины

На центральном бульваре Вашингтона прошли и выступления в поддержку Палестины. Представители американского крыла иудейского движения "Нетурей карта", выступающего против существования Государства Израиль, выстроились в шеренгу вдоль улицы и растянули транспаранты с перечеркнутыми изображениями флага Израиля и фразой: "Настоящие раввины всегда были против сионизма и Государства Израиль".

"Раз-два-три-четыре! Израиль - уходи! Пять-шесть-семь-восемь! Израиль - не еврейское государство!" - скандировали они. Некоторые участники акции принесли флаги Палестины. Стены и асфальт в месте проведения произраильского марша были расписаны в том числе лозунгами в поддержку Палестины и сектора Газа.

Без происшествий

Организатором марша выступила коалиция американских еврейских общественных организаций - "Еврейские федерации Северной Америки" (Jewish Federations of North America). "Сегодня мы выражаем поддержку Израилю, чтобы добиться освобождения заложников и противостоять антисемитизму", - заявили в организации. По словам ее представителей, участники акции намеревались "мирно выразить поддержку Израилю и солидарность с ним".

Также в подготовке марша участвовала Конференция президентов ведущих американских еврейских организаций. По оценкам организаторов мероприятия, в нем должны принять участие порядка 100 тыс. человек. Американские СМИ уточняют, что на марше присутствовали как минимум десятки тысяч участников.

Как передает корреспондент ТАСС, акция прошла спокойно. Серьезных происшествий и нарушений правопорядка не наблюдалось. Тем не менее в центре Вашингтона дежурили многочисленные наряды полиции. В определенный момент некоторые участники произраильского марша подошли к представителям еврейского движения в поддержку Палестины и начали выкрикивать им в ответ лозунги в поддержку Израиля. Сотрудники правоохранительных органов не позволили активистам приблизиться друг к другу вплотную, поэтому столкновений удалось избежать. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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