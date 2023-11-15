Reuters: Израиль одобрил поставку 24 тонн дизеля для грузовиков ООН в Газе

Топливо предназначено только для машин, не для больниц, уточнил источник агентства

НЬЮ-ЙОРК, 15 ноября. /ТАСС/. Израиль одобрил поставку 24 тонн дизельного топлива для грузовиков ООН в секторе Газа. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в организации.

"Топливо предназначено только для грузовиков ООН, не для больниц", - сказал собеседник агентства. По его словам, США оказали давление на всемирную организацию, чтобы она приняла это топливо.

Ранее телеканал CNN информировал, что Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) не смогло обеспечить доставку гуманитарной помощи в сектор Газа 14 ноября из-за нехватки топлива. По словам директора по делам БАПОР в секторе Газа Томаса Уайта, у агентства есть около 80 грузовиков, которые перевозят гуманитарную помощь через КПП "Рафах", но нет топлива, чтобы заправить их.

Уайт объяснил, что в течение последних двух с половиной недель агентство использовало топливо из стратегического резервуара в секторе Газа, доступ к которому был получен благодаря посредничеству израильской армии.