СМИ: палестино-израильский конфликт уязвляет внешнюю политику Байдена

Многие представители вашингтонской администрации открыто осуждают поддержку, которую президент США оказал еврейскому государству, пишет обозреватель газеты Corriere della Sera

РИМ, 15 ноября. /ТАСС/. Палестино-израильский конфликт является крайне уязвляющим аспектом для политики президента США Джо Байдена. Как пишет обозреватель газеты Corriere della Sera Федерико Рампини, сейчас становится очевидно, насколько как никогда до этого серьезно разделена Демократическая партия США.

"Многие представители вашингтонской администрации открыто осуждают всю ту поддержку, которую президент оказал Израилю. Обширный фронт протестов в пользу Палестины лишь подчеркивает, насколько уязвима и нестабильна поддержка внешней политики Байдена", - пишет автор, отмечая, что это не самый положительный аспект накануне переговоров американского президента с лидером КНР Си Цзиньпином.

Обозреватель проводит параллель между нынешней ситуацией и тем, с чем сталкивался предшественник Байдена Дональд Трамп, часто жаловавшийся на "бойкот" и "сопротивление" со стороны федеральной бюрократии, ФБР, судей. "Нынешнее массовое неповиновение и саботирование политических решений Байдена в отношении войны на Ближнем Востоке еще более заметны, чем бойкотирование Трампа", - пишет Рампини. Он также отмечает глубокий раскол в рядах демократов по палестино-израильскому вопросу, что не может не сказаться на будущих избирательных процессах.