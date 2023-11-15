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Военная операция на Украине

Конгрессмены приняли проект финансирования работы правительства без помощи Киеву

Здание Конгресса США. AP Photo/ J. Scott Applewhite
Здание Конгресса США
© AP Photo/ J. Scott Applewhite

Законопроект направят на утверждение в Сенат, а затем его получит президент Соединенных Штатов Джо Байден

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США утвердила план продолжения финансирования работы федерального правительства страны без учета помощи Израилю и Украине. Трансляцию заседания вели американские новостные телекомпании.

Теперь законопроект о временном продолжении финансирования правительства должен одобрить Сенат, после чего документ будет направлен президенту США Джо Байдену. Инициатива предусматривает продолжение финансирования работы правительственных программ и ведомств, занимающихся в том числе вопросами сельского хозяйства, энергетики, военного строительства, транспорта и жилья, до 19 января 2024 года. Финансирование работы других ведомств и программ предлагается продлить до 2 февраля 2024 года. Законопроект не предусматривает выделения средств на оказание поддержки Израилю и Украине. 

Теги:
УкраинаСШАВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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