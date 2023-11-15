США не видят прямой угрозы безопасности со стороны России

Глава Северного командования американских ВС генерал Глен Ванхёрк отметил, что Вашингтон следит за ситуаций на ежедневной основе

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не усматривают прямой угрозы своей безопасности со стороны России. С такой оценкой выступил глава Северного командования американских ВС генерал Глен Ванхёрк, который также возглавляет Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки.

Выступая на конференции, проведенной газетой Politico, он заявил, что в Пентагоне "следят за действиями России по всему миру". "Они осуществляют значительную активность в воздухе и на море - больше, чем до февраля 2022 года", - сказал Ванхёрк, отвечая на вопрос, касавшийся возможного влияния украинского кризиса на безопасность США.

"Я не вижу прямой угрозы нашей безопасности, хотя мы занимаемся этими вопросами и следим за этим на ежедневной основе", - отметил военачальник. Говоря о ситуации на Ближнем Востоке, он также сообщил, что "не располагает информацией о конкретных угрозах" безопасности США.