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Военная операция на Украине

США не видят прямой угрозы безопасности со стороны России

Глава Северного командования американских ВС генерал Глен Ванхёрк отметил, что Вашингтон следит за ситуаций на ежедневной основе

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не усматривают прямой угрозы своей безопасности со стороны России. С такой оценкой выступил глава Северного командования американских ВС генерал Глен Ванхёрк, который также возглавляет Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки.

Выступая на конференции, проведенной газетой Politico, он заявил, что в Пентагоне "следят за действиями России по всему миру". "Они осуществляют значительную активность в воздухе и на море - больше, чем до февраля 2022 года", - сказал Ванхёрк, отвечая на вопрос, касавшийся возможного влияния украинского кризиса на безопасность США.

"Я не вижу прямой угрозы нашей безопасности, хотя мы занимаемся этими вопросами и следим за этим на ежедневной основе", - отметил военачальник. Говоря о ситуации на Ближнем Востоке, он также сообщил, что "не располагает информацией о конкретных угрозах" безопасности США. 

Теги:
СШАРоссияВоенная операция на Украине
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