15 ноября, 00:10,
обновлено 15 ноября, 00:29
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля проводит операцию против ХАМАС в районе больницы в Газе

AP Photo/ Ohad Zwigenberg
© AP Photo/ Ohad Zwigenberg

Как сообщили в армейской пресс-службе, главные задачи операции - спасение заложников и "разгром" радикального движения

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 ноября. /ТАСС/. Израильские военные осуществляют наземную операцию против радикального палестинского движения ХАМАС в районе медицинского центра "Аш-Шифа" в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Основываясь на разведывательной информации и [исходя из] оперативной необходимости, силы ЦАХАЛ проводят целенаправленную операцию против ХАМАС в районе больницы "Аш-Шифа", - говорится в заявлении. В нем отмечается, что главная задача заключается в "разгроме ХАМАС и спасении заложников". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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