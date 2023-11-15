Армия Израиля проводит операцию против ХАМАС в районе больницы в Газе

Как сообщили в армейской пресс-службе, главные задачи операции - спасение заложников и "разгром" радикального движения

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 ноября. /ТАСС/. Израильские военные осуществляют наземную операцию против радикального палестинского движения ХАМАС в районе медицинского центра "Аш-Шифа" в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Основываясь на разведывательной информации и [исходя из] оперативной необходимости, силы ЦАХАЛ проводят целенаправленную операцию против ХАМАС в районе больницы "Аш-Шифа", - говорится в заявлении. В нем отмечается, что главная задача заключается в "разгроме ХАМАС и спасении заложников".