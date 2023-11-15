15 ноября, 00:28
Саммит АТЭС

Сотни демонстрантов встречали Байдена, прибывшего в Сан-Франциско на саммит АТЭС

Некоторые из них стояли с флагами Тайваня, сообщили в пресс-пуле Белого дома

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 15 ноября. /ТАСС/. Сотни манифестантов встречали президента США Джо Байдена во время его прибытия в Сан-Франциско (штат Калифорния) во вторник на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и следования по городу. Об этом сообщили журналисты пресс-пула Белого дома, сопровождающие американского лидера в поездке.

"Когда кортеж выезжал из международного аэропорта Сан-Франциско, вдоль дороги выстроились более 2 000 протестующих, выступающих как в поддержку Китая, так и против. Были, в частности, транспаранты [с надписями] "Покончить с Коммунистической партией Китая", "Освободите Гонконг" и "Тепло приветствуем председателя [КНР] Си Цзиньпина", - отмечается в сообщении пула. В нем также говорится, что "многие размахивали китайскими флагами, некоторые - флагами Тайваня".

"Когда кортеж съехал с трассы 101 и направился в центральный район, там находились около 50 протестующих. Было неясно, кого они поддерживают, поскольку транспаранты были на китайском", - отметили журналисты. По их словам, "через несколько кварталов и на протяжении следующей мили сотни человек выстроились по обе стороны улицы". "Они размахивали китайскими и американскими флагами и выкрикивали приветствия по мере движения кортежа", - уточняется в сообщении пула. Как из него следует, Байден после непродолжительного пребывания в гостинице в центре Сан-Франциско намерен направиться на прием в рамках предвыборной кампании.

Корреспондент ТАСС также наблюдал колонну демонстрантов с китайскими и американскими флагами, следовавшую по центру Сан-Франциско.

Планируется, что Байден и Си Цзиньпин в среду проведут встречу на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско. Среди заявленных тем значатся нормализация политических и экономических отношений, ситуация вокруг Тайваня. 

Теги:
СШАКитайСаммит АТЭСТайваньБайден, Джо
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