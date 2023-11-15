15 ноября, 01:03

Кеннеди-младший считает, что ослабление России навредит США

Роберт Кеннеди - младший. AP Photo/ Meg Kinnard
Роберт Кеннеди - младший
© AP Photo/ Meg Kinnard

Слабая и нестабильная РФ приведет к снижению уровня безопасности Соединенных Штатов, считает политик

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Ослабление России приведет к тому, что Соединенные Штаты будут в меньшей безопасности. Такое мнение изложил в опубликованном во вторник интервью порталу Responsible Statecraft Роберт Кеннеди - младший, объявивший о намерении участвовать в выборах президента США в 2024 году в качестве независимого кандидата.

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Его спросили, отвечает ли американским национальным интересам необходимость проведения президентом США переговоров с целью прекращения конфликта на Украине. "Да. Согласно нынешнему стратегическому видению США, война служит национальным интересам, ослабляя Россию. Но это видение ошибочно по двум причинам. Во-первых, это не ослабление России. Во-вторых, слабая и нестабильная Россия приведет к снижению уровня нашей безопасности, а не к его повышению. Соединенные Штаты и весь мир окажутся в выигрыше, если Россия будет знать, что мы не стремимся ее уничтожить", - подчеркнул Кеннеди.

Аналогичный вопрос был задан американскому политику Корнелу Уэсту, который также намерен участвовать в выборах в качестве независимого кандидата. По его мнению, украинская проблема "не может быть решена военными средствами". "Дипломатическое урегулирование этого конфликта не только отвечает национальным интересам, но и является обязанностью президента США, который должен возглавить этот процесс вместе с нашими международными партнерами в Европе, Азии и Африке", - считает Уэст. Он пообещал, что в случае избрания главой государства "не даст Украине иного выбора, кроме как вступить в дипломатический процесс" в рамках его обязательства прекратить поставки вооружений Киеву, "а вместо этого инвестировать в миротворческий процесс".

Кеннеди-младший, который ранее претендовал на выдвижение кандидатом от Демократической партии, выступает за прекращение американской помощи Украине и скорейшее начало переговоров по урегулированию конфликта. 

Теги:
СШАРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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