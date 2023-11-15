КНДР назвала разработку новой ракеты средней дальности ответом на нестабильность в регионе

Для разработки этой ракеты 11 ноября провели испытание сопла двигателя первой ступени, а 14 ноября - двигателя второй ступени, передает ЦТАК

ТОКИО, 15 ноября. /ТАСС/. Разработка Пхеньяном новой баллистической ракеты средней дальности, твердотопливный двигатель для которой был испытан ранее в этом месяце, стала ответом на нестабильную обстановку в области безопасности и возможность обострения военной ситуации в регионе. Об этом заявили в Главном ракетном управлении КНДР.

"Главное ракетное управление КНДР придало большое значение работе по разработке новой баллистической ракеты средней дальности, отметив, что испытания являются необходимым процессом для дальнейшего повышения стратегической наступательной силы вооруженных сил республики в ответ на сложившуюся в стране серьезную и нестабильную обстановку безопасности и перспективную военную ситуацию в регионе, где военный сговор врагов станет более жестоким", - сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Для разработки этой ракеты 11 ноября было проведено испытание сопла двигателя первой ступени, а 14 ноября - двигателя второй ступени. В результате, как отмечается, "достигнут очень удовлетворительный результат".

Разработка новой баллистической ракеты средней дальности, а также обновленной версии твердотопливной межконтинентальной ракеты "Хвасон-18", которая была испытана, в частности, 12 июля, объявлены одними из ключевых задач в рамках перспективного плана модернизации обороноспособности КНДР в условиях "изменяющейся нестабильной ситуации и обстановки в области безопасности в регионе", отмечает ЦТАК.