Yonhap: США снова отправят бомбардировщик B-52 на учения в Южную Корею

В ходе маневров его будут сопровождать истребители республики, сообщает агентство

СЕУЛ, 15 ноября. /ТАСС/. США намерены отправить стратегический бомбардировщик B-52, способный нести ядерное оружие, в Республику Корея для участия в совместных авиационных учениях, которые запланированы на 15 ноября. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источники в американских и южнокорейских военных кругах.

В ходе маневров бомбардировщик будут сопровождать истребители Республики Корея. Указывается, что B-52 пролетит в воздушном пространстве Корейского полуострова.

17 октября этот бомбардировщик впервые приземлился на территории Южной Кореи. Ранее он принял участие в двусторонних учениях и пролетел над местом проведения международной выставки аэрокосмической и военной техники во время церемонии открытия.

14 ноября состоялась первая встреча министров и представителей Республики Корея и стран - членов Командования ООН. На ней присутствовали южнокорейский и американский министры обороны Син Вон Сик и Ллойд Остин. 13 ноября в Сеуле состоялось ежегодное двустороннее совещание по вопросам безопасности с их участием.