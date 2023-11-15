СМИ: Израиль и ХАМАС обсуждают обмен заложниками по формуле "дети на детей"

Как сообщает гостелерадиокомпания Kan, переговоры продолжаются

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 ноября. /ТАСС/. Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС изучают предложенный в ходе переговоров вариант обмена заложниками по формуле "дети на детей". Об этом сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на источники.

Соответствующее предложение поступило во время переговоров при посредничестве Катара и США. Источники утверждают, что оно предусматривает освобождение удерживаемых в секторе Газа израильских детей в обмен на палестинских детей, которые находятся в заключении в Израиле. По данным Kan, переговоры все еще продолжаются, окончательного соглашения пока нет.