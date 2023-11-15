В МО Казахстана заявили, что в ОДКБ республика является одним из самых надежных союзников

Глава ведомства Руслан Жаксылыков подчеркнул, что страна выполняет все мероприятия и является "добросовестным членом" Договора

АСТАНА, 15 ноября. /ТАСС/. Казахстанская сторона в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) является одним из самых надежных друзей и союзников. Об этом заявил журналистам министр обороны республики Руслан Жаксылыков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Нашу позицию четко определил наш верховный главнокомандующий. Мы являемся добросовестным членом [ОДКБ], выполняем все мероприятия. Казахстан, наверное, один из самых надежных соратников, друзей и союзников по линии ОДКБ", - сказал он, говоря о позиции республики в отношении сотрудничества в рамках объединения.

22 ноября Жаксылыков, вице-премьер - министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу и секретарь Совета безопасности Гизат Нурдаулетов примут участие в совместном заседании ОДКБ в Минске. "Завершается председательство Белоруссии, и на следующий год Республика Казахстан будет председательствовать в ОДКБ. [На заседании] мы подведем итоги за текущий год всех наших совместных мероприятий и наметим основные задачи на следующий год", - пояснил глава Минобороны.